Kostenpflichtiger Inhalt: Künstler-Protest in Kalkar : Urinierender Hund prangt auf Kriegermal

Porwols urinierender Mischlingsrüde prangt am Montag auf dem Kriegerdenkmal. Die Stadt Kalkar wird das Graffito entfernen lassen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Seit vergangener Woche steht die lang geplante Info-Tafel an der umstrittenen Gedenkstätte in Kalkar. Doch dem Aktivisten Wilfried Porwol fehlt weiterhin eine kritische Einordnung des Hitler-Zitats auf der Rückseite. Er protestiert mittels Graffito.

Der kleine Mischlingsrüde hebt sein rechtes Hinterbein und erleichtert sich. Eine gelbe Lache bildet sich zu seinen Füßen, am Rand des Kriegerdenkmals in Kalkar. In diesem Fall handelt es sich zwar nicht um einen realen Hund, sondern ein Graffito des Aktivisten Wilfried Porwol – ihre symbolische Botschaft verfehlt die Pose des aufgesprühte Tiers aber dennoch nicht.

Denn Porwols farbiges Machwerk, das seit Samstag am unteren Rand des Kriegerdenkmals prangt, ist eine weitere Protestaktion des Klever Pazifisten. Dazu bekennt sich Porwol in einem Schreiben an unsere Redaktion. „Mit Hilfe von drei vorbereiteten Schablonen konnte ich diesmal meine künstlerische Intervention in relativ kurzer Zeit durchführen.“ Schon in der Vergangenenheit hatte er mehrere Botschaften und „Umgestaltungen“ auf dem umstrittenen Denkmal hinterlassen, um gegen das auf der Rückseite eingelassene Zitat aus Hitlers „Mein Kampf“ und die seiner Meinung nach verharmlosende Erinnerungskultur der Stadt zu protestieren.

Info Ein Jahr vom Beschluss bis zur Umsetzung 2016 Der Kulturausschuss beschließt, eine Info-Tafel aufstellen zu lassen 2017 Umsetzung vertagt, um das integrierte Handlungskonzept berücksichtigen zu lassen 2019 Ratsbeschluss

Die wollte zwar etwas unternehmen und einordnende Info-Tafeln am Denkmal aufstellen – doch es dauerte lange, bis etwas passierte. Seit vergangener Woche sind die entsprechenden Tafeln nun installiert und weisen in mehreren Kapiteln auf die Planung, den Bau sowie Erweiterungen des Denkmals im Lauf der Jahrzehnte seit seiner Einweihung im Jahr 1936 hin. Auch auf das Hitler-Zitat sowie die „intensive Auseinandersetzung“ des Stadtrats mit dem Denkmal wird hingewiesen. Zur Zukunft des Denkmals heißt es, dass der Rat nach intensive Diskussionen entschieden habe, „das Denkmal unverändert zu belassen, um eine intensive Auseinandersetzung mit ihm, seiner Entstehungsgeschichte und seiner kriegsverherrlichenden Aussage zu ermöglichen“.

Für Wilfried Porwol ein Affront. Er kommentiert den Inhalt des Info-Textes kurz: „Eine Enttäuschung“. So fehle ihm weiterhin eine notwendige Distanzierung „von der kriminellen Aussage zur Verhöhnung der Opfer durch das Hitlerzitat“, es gebe „keine kritischen Anmerkungen zur skandalösen Übernahme des nationalsozialistischen Heldenmythos durch die Verantwortlichen der Stadt Kalkar in Bezug auf die Soldaten des Zweiten Weltkrieges“. Entsprechend sieht er sich in seinen Aktionen aus dem vergangenen Jahr sowie dem diesjährigen Mai (wir berichteten) bestätigt. Diese seien nichts anderes als eben jene vom Rat intendierte Auseinandersetzung mit dem Denkmal und seiner Entstehungsgeschichte. Dafür werde er jedoch kriminalisiert und wirft der Stadtverwaltung vor, bloß Lippenbekenntnisse abgegeben zu haben.