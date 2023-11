Neues Projekt gestartet Wie Kalkarer Schüler für nachhaltigere Jeans sorgen wollen

Sabrina Meisen ist vor einem Jahr als Klimaschutzmanagerin in Kalkar engestellt worden, um die Bevölkerung mitzunehmen auf dem Weg zu einem umweltbewussteren Leben in einer Stadt, die auf Nachhaltigkeit setzt. So ist es für die 31-Jährige, die an der Klever Hochschule nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelwissenschaft studierte, eine klare Sache, dass insbesondere der Nachwuchs lernen muss, mit den knappen Ressourcen umzugehen. Bei der Realschule Kalkar stieß sie auf offene Ohren mit folgender Projektidee: Lasst uns alte Jeans sammeln, um sie der Wiederverwertung zuzuführen.