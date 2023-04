Vor 100 Jahren in Kalkar Wie eine Laienspielschar die Passionsspiele zu einem Sensationserfolg machten

Die Bedeutung des Glaubens ließ sich an den Zahlen ablesen. Tausende Zuschauer kamen vor 100 Jahren nach Kalkar, um sich die Leidensgeschichte Jesu anzusehen. Das Martyrium von Gottes Sohn bewegte die Menschen der Region. 1925 wurde die Passion des Heilands zum ersten Mal aufgeführt. Spielstätte war die Teufelsschlucht. Eine selbst angelegte Naturbühne am Monreberg zwischen Kalkar und Xanten. Bürger hatten das Amphitheater in den Hang gebaut. 70 Sitzreihen boten hier 5000 Zuschauern Platz. Von hier hatte man einen prächtigen Ausblick auf den gegenüberliegenden Bergkegel. Die Spiele am Monreberg wurden von den Tageszeitungen euphorisch als „das Oberammergau des Niederrheins“ betitelt. Mehr als 180.000 Menschen zogen die Aufführungen in eine der bedeutendsten Naturbühnen Deutschlands an. Was vor 100 Jahren in der Teufelsschlucht gebaut wurde, hat sich die Natur mittlerweile wieder zurückgeholt. Von dem großen weiten Rund ist nichts mehr zu sehen.