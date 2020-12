Trotz Lockdown : Winter-Wunderland in Kalkar bleibt geöffnet – mit Änderungen

Kalkar Der Drive-In-Weihnachtsmarkt am Wunderland Kalkar bleibt trotz Lockdown weiter geöffnet. Einige Änderungen wird es aber geben, wie die Veranstalter jetzt ankündigten.

Weil klassische Weihnachtsmärkte und andere Aktionen in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen müssen, hat das Wunderland Kalkar einenKostenpflichtiger Inhalt 2,5 Kilometer langen Weihnachts-Parcours auf die Beine gestellt, durch den man mit seinem Auto durchfahren kann. Eine halbe Stunde dauert der Weg etwa, maximal vier Leute dürfen an Bord sein, in Schrittgeschwindigkeit geht’s aufs Gelände. Für Geschäftsführer Han Groot Obbink auch ein Experiment, was in Corona-Zeiten möglich ist.