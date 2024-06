Am Rande der Stadt Wie kommt die dicke Grünschicht von Kalkars Weiher?

Der Anblick schmerzt. Und nicht zum ersten Mal: Jahr für Jahr sind die Kalkarer und sicher auch viele Besucher im Frühsommer erschreckt über das Ausmaß der Veralgung des Weihers am Stadteingang. Dieser kleine See, in den 60-er Jahren am Rand des Stadtparks angelegt, weist eine so grüne Oberfläche auf, dass man die Fläche für eine Wiese halten könnte. Aber es ist Wasser, von dem allerdings zu befürchten ist, dass es irgendwann komplett umkippt. Womöglich mitsamt der Fische, die sicher in großer Anzahl darin leben. Mit Geld aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept will sich die Stadt Kalkar nun des Themas umfassend annehmen. Und sogar schon kurzfristig tätig werden, um die Situation zmindest einigermaßen zu entspannen.