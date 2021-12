Entscheidung gefallen : Leuchten für Kalkars Markt ausgewählt

KALKAR Das Modell „Alt Berlin“ wird favorisiert, und zwar in Klarglas, wenn’s nicht zu grell ist.

(nik) Einen ganzen (zusätzlichen) Bau- und Planungsausschuss hatte die Stadt Kalkar angesetzt, um zu entscheiden, welche Art Leuchten den Rand des Kalkarer Marktplatzes künftig zieren sollen. Dass sie energetisch zeitgemäß sein sollen, war keine Frage. Wohl aber, ob es moderne Leuchten, wie es sie in Stelen-Form schon auf dem Markt gibt, sein sollen, oder historisierende, die den Charme früherer Zeiten heraufbeschwören.

Weil die moderne Variante, die zu Schauzwecken an einer Fassade montiert worden war, doch nicht gefiel, entschieden sich die Politiker nun doch für das Modell „Alt Berlin“, das auch auf dem eigentlichen Markt zu finden sein wird. Wobei es noch Bedenken gibt, ob Klarglas das Licht nicht zu hart erscheinen lässt – und Milchglas möchte man nicht. Also werden nochmal Tests veranstaltet in der Hoffnung, dann klar (aber nicht grell) zu sehen.