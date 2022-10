Branche trifft sich im Wunderland : So zeigen sich Kalkarer Firmen auf der Baumesse

So zeigen sich Kalkarer Firmen auf der Baumesse

Das eigene Haus, am besten energiesparend angelegt, ist der Traum vieler Familien. Foto: Baumesse GmbH/BaumesseE GmbH

Kalkar Nicht zuletzt lokale Fachunternehmen prägen die Baumesse vom 28. bis 30. Oktober im Wunderland. Präsentiert werden Trends beim Bauen, Renovieren, energieeffizientem Sanieren, und Verschönern von Immobilien und Außenanlagen.

In der Messe Kalkar startet am letzten Oktoberwochenende vom 28. bis zum 30. Oktober turnusgemäß die Baumesse. Die regionale Branchenschau hat sich im Laufe der Jahre zu einem Magneten entwickelt, der das interessierte Publikum vom Niederrhein und Westmünsterland umfassend über aktuelle Trends beim Bauen, Renovieren, energieeffizientem Sanieren, und Verschönern von Immobilien und Außenanlagen informiert. Mit dabei sind wieder lokale Spezialisten. Die örtliche Wirtschaftsförderung hat erneut hiesige Handwerksbetriebe auf dem Messestand „Marktplatz Kalkar“ zusammengeführt. „Wir können auch in diesem Jahr wieder mit fachkundigen, kompetenten Firmen aufwarten“, sagt Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler.