Von Auto erfasst Rollerfahrer erliegt nach Unfall in Kalkar seinen Verletzungen

Was war geschehen? Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr an der Kreuzung Xantener Straße (B57)/ Uedemer Straße / Reeser Straße in Kehrum. Der Polizei zufolge war eine 37-Jährige aus Kalkar in ihrem Ford B-Max auf der Uedemer Straße in Fahrtrichtung Reeser Straße unterwegs. Als sie die B57 überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Motorrollerfahrer, der die B57 in Richtung Kalkar befuhr.