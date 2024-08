Neue Ausstellung in Kalkar Begegnungen im Land der Wölfe

Es soll keiner sagen, es sei einfach gewesen: 300 Stunden saß Klaus Tamm an, um den Wolf zu erwischen. Meist ging’s morgens um drei Uhr los und er blieb, bis kein Büchsenlicht mehr war. Tamms Büchse ist allerdings ein Fotoapparat mit ganz langen Brennweiten. Er ist Tierfotograf. Und seit mehr als zehn Jahren gilt seine Pirsch auch dem Wolf, der wieder da ist, der durch heimische Wälder streift und in einsamen Gegenden auch in Deutschland längst heimisch geworden ist. Tamm erwischt seine „Beute“ in der Regel in Niedersachsen, legt sich vor allem bei Celle auf die Lauer. Und wird fündig: Tief und ernst blickt ein gestandener Wolf in seine Kamera. Tamms erster Wolf, den er fotografierte, ein Jungwolf, scheint verschmitzt hinaufzuschauen auf den Mann oben auf dem Ansitz. Es war der 1. August 2014, sechs Uhr morgens, als er wie aus dem Nichts zusammen mit vier anderen auftauchte, erinnert sich Tamm. Wieder andere stehen klein aber ausgesprochen markant vor filmreifer Kulisse.