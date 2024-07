Nach 40 Jahren Militär-Radaranlage im Uedemer Hochwald wird modernisiert

Die neue Radaranlage, die durch eine Zusammenarbeit zwischen der deutschen und israelischen Rüstungsindustrie entworfen wurde, ist leistungsfähiger als das Vorgängermodell. Man könne hier von einem Technologiewandel sprechen, heißt es aus Kalkar. Dieselbe Radartechnik wird auch auf den Schiffen der Marine eingesetzt. In Zeiten eines möglichen Bedrohungspotenzials sei es unabdingbar, auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein. Und weiter: „Für die Soldatinnen und Soldaten, die die Radaranlage in den vielen Jahren ihres Betriebes stets gehegt und gepflegt haben, heißt es jetzt Abschied zu nehmen, um nach Wiederinbetriebnahme im Jahre 2026, wieder rund um die Uhr einen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland leisten zu können.“