Nicht nur sportlicher Ehrgeiz Warum ein Lehrer aus Kalkar den Berlin-Marathon gleich zweimal absolviert

Am 23. und 24. September ist es wieder so weit. Dann geht Tilman Latzel wieder in der Bundeshauptstadt auf die Strecke – am Samstag auf Inlineskates und am Sonntag in Laufschuhen. Dass er die insgesamt 84,39 Kilometer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen schaffen kann, hat er in den vergangenen Jahren bereits bewiesen. Im vorigen Jahr brauchte er für beide Marathons zusammengerechnet 6 Stunden, 59 Minuten und 47 Sekunden.