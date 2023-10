Protest geplant Kalkar koordiniert die europäischen Nato-Lufteinsätze

Kalkar · Die Führung der Luftoperationen in Europa liegt bis November am Niederrhein, eine Premiere für den hiesigen Gefechtsstand. Doch es gibt auch Kritik: Am Dienstag fand eine Demonstration mit prominenten Rednern vor der Kommandozentrale statt.

04.10.2023, 07:24 Uhr

Die Verantwortlichen in Kalkar sitzen hinter Monitoren und koordinieren die Luftoperationen der Nato. Foto: Bundeswehr

Gewissermaßen vertritt Kalkar derzeit das Luftwaffenhauptquartier der Nato im rheinland-pfälzischen Ramstein. Dort werden eigentlich Tag für Tag die Luftoperationen der Nato, die sogenannten „Real World Operations“ (RWO), gesteuert. Flüge der Control System-Maschinen aus Geilenkirchen, unbemannte Aufklärungsflüge aus Signonella auf Sizilien, Betankungsmissionen oder Übungs- und Einsatzflüge der einzelnen Nationen – alles läuft im zentralen Gefechtsstand in Ramstein zusammen. Zudem behält man freilich die Nato-Ostflanke im Blick.