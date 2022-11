Lösung gesucht Was wird aus Kalkars Kriegerdenkmal ?

Seit bekannt ist, dass sich auf der Rückseite des Kalkarer Kriegerdenkmals ein Zitat aus Hitlers „Mein Kampf“ befindet, hat das Mahnmal einen schweren Stand nicht nur in der Stadt, sondern weit darüber hinaus. Insbesondere die Malaktionen von Wilfried Porwol, die er als künstlerische Intervention verstanden haben will, die aber dennoch schon mehrfach vor Gericht landeten, haben immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Stadt Kalkar muss mit dem Denkmal umgehen und eine Lösung für die Zukunft finden. Eine Arbeitsgruppe hat sich seit Sommer 2021 sieben Mal getroffen. Was dort beschlossen wurde bekamen die Mitglieder des Kalkarer Kulturausschusses jetzt vorgestellt.