„Kulinarisches Laufhaus“ So wird das große Gastro-Event mit Sterneköchen in Kalkar

Der Niederrhein hat kulinarisch einiges zu bieten, davon ist Christian Krüger überzeugt. Der Sternekoch beweist das regelmäßig beim Regio-Table, einem Gastronomieformat, in dem er bis zu 20 Gästen an eher ungewöhnlichen Orten Sterneküche aus der Region serviert. Nun soll das Format erstmals größer aufgezogen werden – und zwar gleich viel größer: 20 Spitzen- und Sterneköche versorgen 200 Gäste. Einen ungewöhnlichen Namen hat das Format, das am 4. Mai am Beginenhof in Kalkar stattfindet, auch schon: „Kulinarisches Laufhaus“.