Kriegerdenkmal : Kriegerehrenmal wird jetzt ein echtes Denkmal

Kalkar Eine Arbeitsgruppe hat sich bereits gebildet, die ein Umgehen mit dem belasteten Ehrenmal entwickeln will. Laut Weisung des LVR-Amtes für Denkmalpflege muss die Stadt Kalkar es in ihre Denkmalliste aufnehmen. Veränderung soll dennoch möglich bleiben.

Dass es dazu kommen würde, war ziemlich klar, denn vor einiger Zeit war bekannt geworden, dass der Denkmalschutz beim Landschaftsverband schon 1992 zu dem Schluss gekommen war, das steinerne Objekt gehöre in die Denkmalliste der Stadt Kalkar eingetragen. Irgendwie kam das entsprechende Schreiben aber nie in Kalkar an. Der LVR hat inzwischen eingeräumt, dass die Behörde es irgendwie nicht weitergeleitet habe. Der Auftrag blieb dadurch aber erhalten. „Wenn wir uns wehren würden, hätte das vermutlich ein ewiges Hin und Her zur Folge, an dessen Ende das Ministerium entscheiden würde“, sagt Bürgermeisterin Britta Schulz. Also wird die Stadt die Weisung umsetzen, zumal der Umgang mit dem Ehrenmal damit kaum eingeschränkt werde. „Wir dürfen es durchaus verändern oder umsetzen, müssen das nur mit dem LVR-Amt abstimmen.“