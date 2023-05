NRW-Radtour kommt nach Kalkar Vier Tage auf dem Rad durch die Region

60 Kilometer fahren die meisten Menschen ja nicht häufig mit dem Rad, 80 Kilometer schon gar nicht. Aber wenn die Niederrheiner aufgefordert werden, an der NRW-Radtour teilzunehmen, dann ist der Zuspruch riesig. Die Gelegenheit, vier Tage lang die schönsten Ecken der Region auf zwei Rädern zu erleben und Station an Plätzen zu machen, die besonders interessant sind, nutzen einmal mehr rund 1400 Menschen, die sich vom 29. Juni bis zum 2. Juli auf den Weg machen. Wer das ganze Paket gebucht hat, wird die erste Nacht in Kalkar verbringen, mehrheitlich im Wunderland. Denn dort gibt es so viele Betten wie in keinem anderen Hotel weit und breit. Und die Veranstalter haben die Location frühzeitig gebucht, so dass klar ist: Am 29. Juni sind die Wunderland-Hotels dicht, alle übrigen Gäste sind vorher und nachher willkommen.