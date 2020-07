Kostenpflichtiger Inhalt: Sommertour der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve : Besuch im Haus der Tasten

Neben neuen und gebrauchten Klavieren und Flügeln gibt es auch Cembalos und Raritäten wie dieses Instrument mit gebogener Tastatur im Appeldorner Klavierhaus Neinhuis. Vater und Tochter führten ihre Gäste auch durch die Werkstatt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar-Appeldorn Das „Klavierhaus am Niederrhein“ ist in Kalkar-Appeldorn ansässig. Von dort aus beliefert Georg Neinhuis zahlreiche Veranstaltungen am Niederrhein mit Flügeln. In der Corona-Zeit haben viele Kunden ihr Instrument wiederentdeckt.