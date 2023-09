Berufsorientierung durch „Top4thejob“ So wird die Jobbörse in Kalkar

Am Mittwoch, 27. September, wird es von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr voll im Pädagogischen Zentrum des Kalkarer Schulzentrums: Mehr als 60 Firmen und Institutionen aus der Region wollen dann Schülern ihre Berufsbilder vorstellen. Die Kalkarer Berufebörse „top4theJob“ hat bereits in den vergangenen Jahren viele Firmen und junge Berufseinsteiger zusammengebracht, und das soll auch in diesem Jahr wieder so sein: Bei der Jobbörse, die von der Stadt Kalkar und der Kalkarer Wirtschaftsförderung veranstaltet wird, liegt der Fokus diesmal auf den Pflegeberufen.