100 Aussteller rund ums Abenteuer So wird die 4x4 Offroad-Messe im Wunderland Kalkar

Die 4x4 Rhein-Waal ist am Niederrhein eine beliebte Offroad-Veranstaltung. In diesem Jahr findet sie am Freitag, 15. März und Samstag, 16. März jeweils von 10 bis 18 Uhr statt, am Sonntag, 17. März von 10 bis 17 Uhr. Um die 100 Aussteller präsentieren sich dabei in den Messehallen am Wunderland: Dort und auf dem Freigelände haben mehrere tausend Besucher aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland Platz. Sie erfahren viel rund ums Reisen jenseits der Straßen und ausgetretener Pfade.