„Nahrungsmittel sind Kulturgut“ So war die Premiere vom Kulinarischen Laufhaus im Kalkar

Zig Spitzenköche hatten sich auf Einladung von Veranstalter Christian Krüger auf 23 Stände verteilt, drinnen und draußen. 195 Euro hatten die mehr als 200 Besucher gezahlt. Am Eingang gab es einen Löffel als Eintrittskarte: Wer ihn vorzeigte, konnte sich durch die kulinarische Landschaft probieren. Es gab überall kleine Portionen, so blieb immer noch Platz für anderes – oder Nachschlag. „Ich habe vor allem kulinarische Freunde eingeladen, das ist wie ein Familientreffen hier“, sagte Krüger. „Große Namen aus anderen Landesteilen sind gekommen, aber es ist uns auch wichtig, der Region eine Plattform zu geben.“ So war etwa Joel Büns von Nova Caeli aus Emmerich mit von der Partie, aber auch das Kalkarer Landhaus Beckmann oder das Xantener Hotel van Bebber. „Wir bieten einen bunten Mix: Fine Dining, aber nicht nur. Außerdem orientieren wir uns natürlich auch an der Jahreszeit, daher wird gegrillt“, sagte Krüger. Und dazu gab es bis in den späten Abend Musik, so hatte das Event einen Hauch von Festival. Krüger sprach von einem „tollen Erfolg“, und klar sei schon jetzt: Es werde weitere Auflagen geben.