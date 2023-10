Viele Besucher trotz Herbstwetter So wuselig war der Herbstmark in Kalkar

Ab 13 Uhr öffneten die Einzelhändler von Kalkar auch ihre Geschäfte. Im Laden von Dorothee Flinterhoff in der Monrestraße informierte Anika Nobel aus Rees über Brustkrebs. Sie ist die Begründerin der „Aktion B – Brustkrebsgesundheit am Niederrhein“. Nobel sammelt Spenden für Frauen, die durch ihre Erkrankung in Not gerieten. Außerdem sprach sie offen über die Krankheit und räumte mit einigen „Mythen“ auf. Der Nachmittag das Kalkarer Herbstes wurde musikalisch gestaltet vom Safra Duo Sascha Hartmann und Frank Beyer. Obwohl noch viele Bauzäune rund um den Markt standen, war der Herbstmarkt in punkto Besucherzahl ein voller Erfolg.