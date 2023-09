Dutzende Teilnehmer bei Workshop Was sich Kalkars Bürger für die Wallanlagen wünschen

Wie sollen die Kalkarer Wallanlagen in einigen Jahren ausschauen? Mit dieser Frage sollen sich nicht nur die Kommunalpolitiker im Ratssaal beschäftigen. Auch die Bürgerschaft soll mitreden. Und so lud die Stadtverwaltung mit dem Essener Planungsbüro dtp Landschaftsarchitekten am Dienstagabend zu einer Bürgerwerkstatt an die Altkalkarer Straße, mehr als 50 Kalkarer beteiligten sich.