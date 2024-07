Beach-Bar und mehr So läuft Kalkars „Sommer in der Stadt“

So richtig sommerlich ist das Wetter zurzeit sicher nicht, aber ab und zu – offenbar zu den richtigen Zeiten – passt es ganz gut. Die Verantwortlichen vom „Sommer in der Stadt“ in Kalkar sind jedenfalls zufrieden, Steffen Bettray als Vorstandsmitglied des Werberings zeigt sich sogar ausgesprochen froh. „Die beiden ersten Wochenenden unseres Events haben gut funktioniert, die Programmpunkte kamen sehr gut an, nichts musste ausfallen.“ Dabei war der Eröffnungstag am Freitag, 21. Juni, schon ausgesprochen durchwachsen, es hat ordentlich geregnet. „Trotzdem waren unter unseren großen schwarzen Schirmen 30, 40 Leute da, eine Absage hätte das falsche Statement gesetzt“, sagt der Marketing-Profi. Die Sturheit überzeugte anscheinend den Wettergott: Danach gab es keinen richtig schlechten Abend mehr.