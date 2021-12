Stadtentwicklung : Neue Bänke, Bäume, Wege und Leuchter für Kalkar

Kalkar Die Auswahl des Pflasters und die Art der behindertengerechten Querung stand schon fest, jetzt ging es im Ausschuss um die „Möblierung“ des Kalkarer Marktplatzes.

Nicht alles ist schon endgültig abgesegnet, zum Beispiel gibt es unterschiedliche Meinungen zu den Leuchten, die ins historische Umfeld integriert werden sollen. Auf dem Marktplatz selbst sollen es, wie bereits berichtet, historisierende Altstadtleuchten sein. An den Fassaden drum herum hatte man eigentlich mit moderneren Typen geplant. Eine Visualisierung der Planer hatte jedoch einiges Erschrecken zur Folge: Die zylindrischen Leuchten, die da an den Hauswänden zu sehen waren, wirkten recht plump. Vor einer Entscheidung sollen Muster nach Kalkar gebracht und vor Ort begutachtet werden.

Anderes war leichter. Zum Beispiel die Auswahl der Bäume, die am Rand des Marktplatzes und in den angrenzenden Straßen gepflanzt werden sollen. Standortgerecht und robust gegen Trockenheitsschäden sollen sie sein, empfohlen war eine Sorte, die Insekten und Vögeln „schmeckt“ sowie eine andere für die Gastro-Zone, die wenig Blüten abwirft und entsprechend pflegeleicht ist. Der Ausschuss nahm den Rat der Fachleute an und sprach sich für die Mehlbeere und die Blumenesche aus. Unstrittig war ebenso, dass zwei Bushaltehäuschen an der Straße Markt aufgestellt werden. Sie bekommen begrünte Dächer und werden mit LED-Licht ausgestattet, damit sich die Wartenden wohlfühlen und auch den Fahrplan lesen können. Viel Geld wird die Möblierung verschlingen: Bänke mit und ohne Lehne, solche, die auch für Ältere bequem sind, Liegen für Mußestunden vor der Rathausfassade, dazu eine Vielzahl metallener Fahrradständer – das alles ist geplant. Einige vorhandene Sitzmöglichkeiten sollen erhalten bleiben und passend ergänzt werden. Kaum eine Chance auf Realisierung dürfte der gewünschte Wasserspender haben, der samt Wasseranschluss rund 20.000 Euro kosten würde. Die Gastronomen habe ja auch Getränke im Angebot...