Auto überschlägt sich Schwerer Unfall auf der Rheinstraße in Kalkar – fünf Verletzte

Kalkar · Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kalkar sind am Donnerstagabend fünf Personen verletzt worden. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Was passiert ist.

15.12.2023 , 07:19 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kalkar sind am Donnerstagabend fünf Personen verletzt worden. An einer Kreuzung waren zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, als ein Autofahrer die Rheinstraße Ecke Appeldorner Straße queren wollte. Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei missachtete der Fahrer eines Transporters dabei die Vorfahrt eines anderen Wagens. Die Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass sich der Unfallverursacher mit seinem Wagen überschlug. Der Fahrer konnte schwer verletzt aus dem Transporter geborgen werden. In dem anderen Wagen saß eine vierköpfige Familie. Diese wurde jedoch nur leicht verletzt. Das Fahrzeug sowie das Handy des Unfallverursachers wurden laut Polizei erst einmal sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, berichteten gegenüber der Polizei von der missachteten Vorfahrt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schwerer Unfall auf der Rheinstraße in Kalkar – fünf Verletzte

