Neue Sportplätze in Kalkar Kunstrasen oder doch lieber echtes Gras?

Ginge es allein nach Bürgermeisterin Britta Schulz, wäre das Thema schon abschließend geklärt. Doch die Politik hatte im Fachausschuss noch Redebedarf und entschied auch im Rat, noch einmal in größerer Runde zu überlegen, was das Richtige wäre: Neue Fußballfelder in Wissel und Appeldorn als Kunstrasen- oder als Rasenflächen? Die Sportler wünschen sich Kunstrasen, weil diese Plätze sich nicht erholen müssen und schlechtwettertauglich sind. Dementsprechend können sie viel stärker genutzt werden. Die Politik findet jedoch mehrheitlich, dass ökologische Gründe gegen das Granulat und sein Mikroplastik sprechen. Zumal auch die Europäische Union künftig strengere Auflagen durchsetzen will.