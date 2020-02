Kripo ermittelt : Schafe von Auto erfasst – acht Tiere tot

Kalkar Durch einen defekten Zaun waren die Schafe auf die Fahrbahn gelangt. Der Schäfer hatte am Vormittag bereits Tiere entdeckt, denen Unbekannte ein Tau um den Hals gebunden hatten.

Am Samstag, 1. Februar, gegen 20.45 Uhr erfasste ein 60-jähriger Gocher auf der Rheinuferstraße im Ortsteil Bylerward mit seinem PKW vier Schafe, die noch vor Ort starben. Die Schafe, die zu einer Herde mit circa 60 Tieren gehörten, waren auf einer Weide in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle untergebracht. Der Schäfer hatte die Weide mittels Zaun abgegrenzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Zaun an einer Stelle defekt, so dass die Schafe ungehindert auf die Straße laufen konnten. Fast die Hälfte der übrigen Tiere konnte der Schäfer in der Nähe der Unfallstelle einfangen. Der restliche Teil der Herde wurde durch einen Polizeihubschrauber aufgespürt. Acht Schafe mussten von einer Tierärztin aufgrund ihrer Verletzungen, die sie sich bei der Flucht zugezogen hatten, eingeschläfert werden. Am Samstagmorgen hatte der Schäfer bereits mehrere Schafe in der Herde entdeckt, die ein Tau um den Hals trugen. Einige der Tiere wiesen sogar Verletzungen im Hals und Kopfbereich auf. Eine Strafverfahren wurde eingeleitet. Ein Zusammenhang zwischen dem defekten Zaun und den verdächtigen Feststellungen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Freitagnacht nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.