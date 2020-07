Diskussion in Kalkar : Ron Manheim fordert Entfernung der neuen Tafel am Kriegerdenkmal

Ron Manheim fordert Entfernung der neuen Tafel am Kriegerdenkmal

Diskussion in Kalkar

Das Kriegerdenkmal in Kalkar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Für den Mann vom Verein Haus Mifgash seien Denkmal und Bild-Text-Schild zusammen ein Zeugnis der Schande geworden. Es gehe immer noch um die „Helden“. Damit werde noch heute dem Hitler-Zitat die Treue gehalten.

Der Streit um das Kriegerdenkmal in Kalkar geht weiter. Der Künstler Wilfried Porwol hatte das vor allem wegen eines Hitler-Zitates umstrittene Denkmal mehrfach besprüht, die Stadt Kalkar hat jetzt zur Klärung eine ausführlich Hinweis-Tafel aufgestellt. Die wiederum wird heftig von Ron Manheim vom Verein Haus Mifgash kritisiert. „Das jetzt im Jahre 2020 angebrachte Infoschild nennt dieses Denkmal eine ,Gedenkstätte’. Weiß man in Kalkar wirklich nicht, was eine Gedenkstätte ist?“, schreibt Manheim.