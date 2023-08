Haus Kemnade in Wissel 22-Jährige eröffnet neues Café auf Rittergut in Kalkar

Die Gastronomie, erklärt Jana Voetmann, liege ihrer Familie im Blut. Es sei schon ihr Kindheitstraum gewesen, ein Café zu eröffnen. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Seit wenigen Tagen führt die 22-Jährige, zuvor zahnmedizinische Fachangestellte, ihr eigenes Lokal im früheren Rittersitz Haus Kemnade in Kalkar-Wissel. „In diesem Haus und diesem Café steckt unglaublich viel Herzblut“, sagt Voetmann, die nun in den Salonräumen im Erdgeschoss Kaffee und Kuchen serviert.