Kalkar : EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben

Kalkar Die Polizei fragt: Wer kennt die Verdächtige auf dem Bild?

Eine Frau in Kalkar ist am Freitag, 11. Oktober, Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Gegen 10.15 Uhr wurde der Frau in einem Discount-Markt an der Bahnhofstraße zunächst ihr Portemonnaie mit der darin enthaltenen EC-Karte gestohlen. Am selben Tag um 10.50 Uhr setzte eine Tatverdächtige, die auf den Bildern der Fahndung zu sehen ist, dann die gestohlene Bankkarte an einem Geldautomaten in Kalkar ein und hob Geld ab. Hinweise zu der Tat und der Frau nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen. Auch fragt die Polizei, wer Angaben zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen kann.