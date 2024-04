Polizeikontrolle in Kalkar Sprinter transportiert tonnenschweren Bagger – ohne Reifenprofil

Am Mittwoch fand der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben" statt. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt bei der Überwachung des Güterverkehrs. Die Polizei im Kreis Kleve führte eine Verkehrsüberwachung in Kalkar-Kehrum an der Straße Wesselbruch durch. Die Kontrollstelle lag am Knotenpunkt der B 57 und B 67, der Verbindungsstrecke zwischen der A3 und A57. Eine Strecke, die für sein hohes Fahrzeugaufkommen aus dem Bereich des gewerblichen Güterverkehrs bekannt ist.