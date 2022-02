Drei Festnahmen in Kalkar : Polizei findet mehrere Cannabis-Felder in Einfamilienhaus

Polizei findet mehrere Cannabis-Felder in Einfamilienhaus

Drei Festnahmen in Kalkar

Kleverland Bei einer Grenzkontrolle waren Beamten Säcke von Blumenerde verdächtig vorgekommen. Die Ermittlungen führten zu einem Einfamilienhaus nach Kalkar. Dort fand man vier Cannabis-Felder in einer Indoor-Plantage. Drei Menschen wurden festgenommen.

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Verkehrskontrolle wurde im Dezember 2021 ein in München zugelassener Pkw im Bereich Emmerich-Elten kontrolliert. In dem Wagen wurden asiatische Lebensmittel, sowie mehrere Säcke Blumenerde festgestellt. Was die eingesetzten Beamten skeptisch machte: Bei der Blumenerde handelte es sich um Aufzuchterde für Marihuana-Pflanzen.