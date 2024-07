Übernachten wird teurer Kalkars Politik will in nächster Sitzung die Bettensteuer beschließen

Der Gast nimmt sie, wenn überhaupt, nur im Kleingedruckten wahr. Für die Politik ist es allerdings eine Entscheidung, die nicht leichtfällt, denn die Branche hat Bedenken: Bleiben Übernachtungsgäste womöglich weg, wenn sie eine Bettensteuer zu entrichten haben? Kurzfristig spült die Abgabe immerhin einiges Geld in die kommunalen Haushaltskassen. Auch Kalkar will diesen Weg gehen, endgültig beschlossen wird das in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 4. Juli.