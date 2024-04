Knapp 50 Plätze Die Pläne für den neuen Ruhehafen in Kalkar werden konkret

Die Niederländer machen es vor: Vor wenigen Wochen wurde im Grenzort Spijk bei Emmerich ein 125 Millionen Euro teurer Übernachtungshafen mit 50 Liegeplätzen und zwei Plätzen für Schubboote sowie für Schiffe mit gefährlichen Ladungen eröffnet. Ein Vorzeigeprojekt – der Verkehrsminister kam zur Eröffnung – das aber seine Zeit benötigte: Die Planungen begannen bereits in den Neunzigerjahren. Der Verkehr auf dem Rhein hat seitdem zugenommen, damit steigt auch die Nachfrage nach Ruheplätzen. Das sieht auch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein so. Die Duisburger planen daher derzeit zwei neue Übernachtungshäfen: in Ossenberg bei Rheinberg und in Niedermörmter bei Kalkar.