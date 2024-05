Freud und Leid in Kalkar In einer Feriensiedlung darf gewohnt werden – in der anderen nicht

Idyllisch ist es hier wie dort – eher kleine Häuser, die Gärten liebevoll gepflegt, Hecken und Büsche sorgen für Privatsphäre. Man lebt in guter Nachbarschaft, viele Bewohner kennen sich seit Jahrzehnten. Während jedoch am Heienberg und am Pappelwäldchen in Wissel Entspanntheit vorherrscht, dürfte in manchem Haus am Oybaum die Stimmung angeschlagen sein. Denn das dortige Wochenendhausgebiet wird bleiben, was es war, und seit Jahrzehnten nicht sein will: ein Quartier, in dem Menschen nur ihre Freizeit verbringen. Wie berichtet, hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf der Stadt Kalkar untersagt, das Gebiet nachträglich in ein reguläres Wohngebiet umzuwandeln. Etwa 250 Menschen haben sich dort im Laufe der Zeit niedergelassen. Weil ihnen ermöglicht wurde, sich mit erstem Wohnsitz anzumelden, dachten sie lange Zeit, alles sei in Ordnung. Ein Trugschluss.