Hilfe für krebskrankte Kinder "Kalkar on Wheels" macht Trucker emotional

Das Event geht am Samstag, 3. Juni, über die Bühne. Es gliedert sich in zwei Teile auf: den Truck-Konvoi und das Festival auf dem Outdoorgelände des Wunderland Kalkar. Um 10 Uhr setzen sich 100 PS-starke Trucks mit den kranken Kindern auf dem Beifahrersitz am Freizeitpark in Bewegung. Der Konvoi fährt über Grieth, Emmerich, Netterden (NL) und s’Heerenberg (NL) zurück über die Emmericher Rheinbrücke nach Grieth, Wissel, Kalkar und Hönnepel, um letztendlich wieder am Wunderland Kalkar anzukommen (voraussichtliche Ankunftszeiten im Verbreitungsgebiet: siehe Infokasten). Damit die Trucks nicht den Verkehr aufhalten, werden nicht alle 100 gleichzeitig losfahren. Stattdessen teilt sich das Teilnehmerfeld in zehn Gruppen à zehn Trucks auf.