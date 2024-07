Direkt an der Landstraße Nach Metalldiebstahl – neues Dach für kleine Kapelle in Kalkar

Zurzeit können Autofahrer einen ganz guten Blick auf das Birgitten-Heiligenhäuschen an der Landstraße in Kehrum an der Grenze zu Uedem bekommen. Tempo 50 auf der durch schwere Reifen in die Jahre gekommenen Teerdecke erlaubt einen kurzen Seitenblick. Täglich bleiben aber auch Autos auf dem Seitenstreifen stehen, berichten Mitglieder der St.-Hubertus-Bruderschaft. Kerzen brennen immer vor dem Bild der heiligen Birgitta von Schweden, der Patronin des ehemaligen Klosters im nahen Marienbaum. Manche Radfahrer machen einen kurzen Gebetsstopp auf dem Radweg.