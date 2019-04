Ehrenamt : Neues Team betreut das Stiftsmuseum

KALKAR-WISSEL Nach dem unerwarteten Tod von Ernst Klever musste der Verein Stiftsmuseum Wissel im vergangenen Jahr einen Neuanfang schaffen. Rainer Jansen und seine Mitstreiter wollen im Team stemmen, was für einen allein zu viel wäre.

Er hatte ja schon seit längerem angekündigt, kürzer treten zu wollen. Ein Verein, der über eine solche Ankündigung nicht einfach hinweg hört, war also gut beraten, sich Gedanken um die Zukunft zu machen. „Als Ernst Klever im vergangenen Jahr dann unerwartet plötzlich starb, kam die Situation dann doch schneller auf uns zu, als wir gedacht hatten“, erinnert sich Erich Scholten. Nahe liegend, dass die Wisseler den stellvertretenden Vorsitzenden Hilfe suchend ansahen - und er hatte ein Einsehen. Rainer Jansen wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, Wolfgang Köther ist nun sein Stellvertreter. Scholten hat als Schatzmeister die Vereinskasse in Verwahrung, Gerd Peters und Wilhelm Janssen komplettieren den Vorstand als Beisitzer.

Es ist ein echtes Kleinod, für das die Männer die Verantwortung übernommen haben. Eines der beiden letzten Wisseler Kanonikerhäuser, sehr idyllisch am Kirchhof gelegen, betreuen sie und setzen damit fort, was 1997 von Erich Hubbertz begonnen wurde. Der hatte nämlich den Förderkreis gegründet, der den Ausbau des historischen Gebäudes zum Heimatmuseum möglich machte. Mit viel Eigenleistung brachten die Wisseler damals das Haus aus dem 18. Jahrhundert in Schwung und gaben damit vielen Dingen, die für den Ort stehen, ein Zuhause. So wurde zum Beispiel dem Tabakanbau ein Denkmal gesetzt (eigens fürs Museum werden in Wissel noch in jedem Jahr einige Tabakpflanzen angebaut), es gibt Kreuze, Steine und Skulpturen, die mit der Geschichte der romanischen Kirche St. Clemens zu tun haben.