Nach langer Bauzeit Neuer Markt für Grieth übergeben

Die Bauarbeiten wurden sogar sogar etwas früher fertig als geplant, so dass am Samstag, 25. März, der Platz von Bürgermeisterin Britta Schulz an die Bürger Grieths übergeben werden konnte. Das wurde dann auch von den Bürgern entsprechend mit Shanty-Chor und Coverband gefeiert, mit Grillstand und Getränkebar. „Das Wetter ist Mist - aber das kann den Griether nicht erschüttern“, kommentierte Schulz das typische Niederrhein-Wetter am Samstag. Und die Shantys antworteten später mit dem Lied vom Seemann, den weder Klabautermann, Mast- und Schotbruch und schon gar nicht das Wetter erschüttern kann. Dazu hatten die Griether auch große Schutzschirme aufgebaut und nicht nur Birgitt Mosler vom Hanselädchen ging regelmäßig rum, die von den Regenschauern nass gewordenen Bänke zu trocknen.