Handgemachtes in Kalkar Das bietet Alla Martens in ihrem neuen Geschäft an der Monrestraße

Die Monrestraße in Kalkar hatte in den vergangenen Jahren so ihre Probleme. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Nachdem vor kurzem dort bereits ein Orient-Markt eröffnete, ist die Straße mittlerweile um ein weiteres ansprechendes Einzelhandelsgeschäft reicher. Seit Anfang Oktober finden Einwohner und Gäste der Nikolaistadt im kleinen Ladenlokal Monrestraße 25 „Nähkunst – handmade by Alla“.