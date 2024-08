Straßensperrungen nötig Neue Ampel soll Unfallschwerpunkt in Kalkar entschärfen

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Für den ersten Bauabschnitt, beginnend am Montag, wird die B57 im Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Kalkar halbseitig gesperrt. Zusätzlich wird die Zufahrt von der B57 „Xantener Straße“ zur K45 „Reeser Straße“ für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt dauern bis Mitte September.