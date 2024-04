Mittelalter, Markt und mehr So wird das große Stadtfest auf Kalkars neuem Markt

Auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Straßen wird parallel das Fest „Endlich Mai“ gefeiert. Früher hieß es „Kalkar in Blüte“, statt Blumen gibt es inzwischen aber vorrangig Kräuter, Obst, Gemüse, saisonal bedingt natürlich inklusive Spargel und Erdbeeren. „Auch Senf und Honig werden zu haben sein, eben alles, was lecker ist und bei den Besuchern gut ankommt“, sagtMünzer. In der Monrestraße gibt es Bewegungs- und andere Spielmöglichkeiten für Kinder, der Nachwuchs darf auch trödeln (Anmeldung unter info@kalkar-aktiv.com). Wie seit sehr vielen Jahren werden die Pfadfinder eine Fahrradversteigerung organisieren. Auch Dreiräder, Roller, Kettcars und Bobbycars werden angenommen. Ab 9.30 Uhr können sie mit einem Mindestwert auf einem Zettel abgegeben werden, die erste Versteigerung startet am Sonntag um 12 Uhr.