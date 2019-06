St. Nicolai Kalkar : Laschet bei Einweihung der Nicolai-Fenster

Zum Patronatsfest am Pfingstmontag werden zwei neue Fenster von Karl-Martin Hartmann in der Kalkarer St.-Nicolai-Kirche eingeweiht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Pfingstmontag ist NRW-Ministerpräsident als Schirmherr zu Gast in der St. Nicolai-Kirche in Kalkar zum Patronatsfest der Gemeinde.

Gotische Kathedralen und Kirchen leben vom Licht, von den großen Fenstern, von der Mystik des Farbenspiels im hohen Kirchenraum, die vom himmlischen Jerusalem kündet. Das himmlische Jerusalem, „die Stadt, die aus dem Himmel kommt, die Stadt aus Glas mit goldenen Straßen mit zwölf Toren, in der Mitte der Altar, die Himmelsstadt“, wie es der Gocher Kirchenhistoriker Prof. Arnold Angenendt so treffend beschreibt. Gotischen Kirchen lösen sich von der Düsternis romanisch-karolingischer Kapellen und strebten empor zum Licht, mit den Säulen, den Fialen, und vor allem den Fenstern, die die Mauern ersetzen und vom filigranen Maßwerk getragen werden. Im mystischen Licht ihrer neuen Fenster soll auch die spätgotische St.-Nicolai-Kirche zum himmlischen Jerusalem werden: 20 von 22 neuen Fenstern sind jetzt in der Kirche eingebaut, das Rund der Fenster ist so gut wie abgeschlossen.