Ausstellung am Wunderland Messe 4x4 Offroad lockt Abenteuerlustige nach Kalkar

Sie kommen aus Castrop-Rauxel, Ohrdruf in Thüringen, aus Leverkusen oder aus Memmelsdorf, das im Fränkischen liegt. Alle haben zuhause ganz bestimmt fließend Wasser, einen Internetanschluss und Strom, soviel der Herd, der Fön und die Waschmaschine brauchen. Doch was sie richtig glücklich macht, ist, wenn all das fehlt. An langen Wochenenden, im Sommerurlaub oder auch in einem Sabbatjahr steigen sie um auf Wildnis. In ihrem Vierradfahrzeug, das sie in entlegene Welten bringt und über das sich mit Gleichgesinnten wunderbar fachsimpeln lässt. Zum Beispiel am Rand der Messe 4x4 Offroad, die jetzt im und am Kalkarer Wunderland stattfand. Das Publikum war überwiegend sachkompetent. Und bei aller Freude an Lagerfeuer und Naturerlebnis nicht unbedingt auf der Öko-Schiene unterwegs. Denn Fahrzeuge, die sich durch Wüstensand oder Flussbetten kämpfen, brauchen einige PS unter der Haube. Und den dazu nötigen Treibstoff.