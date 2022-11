Nach dem Grabbesuch zum Kaffee : Gute Gespräche auf dem Friedhof

Das Angebot, an Allerheiligen nach dem Besuch der Gräber noch bei Kaffee und Plätzchen zu verweilen, wurde gut angenommen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Viele Menschen besuchten an Allerheiligen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen. Manchem tat es gut, dabei nicht ganz allein zu sein. In Kalkar boten Seniorenbeirat und Malteser Kaffee und Gespräche an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Am Feiertag Allerheiligen machten viele Bürger einen Rundgang über den Friedhof. Um ihren verstorbenen Verwandten und Freunden nahe zu sein, oder auch einfach auf der Suche nach ein wenig Ruhe und Besinnung. Die meisten Menschen hatten an dem arbeitsfreien Tag ein wenig mehr Zeit als sonst und vielleicht auch eine größere Bereitschaft, mal ein Gespräch zu führen. Der Seniorenbeirat Kalkar jedenfalls und die Malteser-Ortsgruppe schätzten das so ein und lagen damit offenbar ganz richtig: Über die Mittagsstunden hielten etwa 80 Besucher des Friedhofs am Kaffeestand an, tranken etwas und freuten sich an einem kurzen oder auch mal längeren Austausch.

Brigitte Weyers sagt, zum Kaffeetrinken auf dem Friedhof sei auch schon in anderen Städten eingeladen worden, das sei keine „Erfindung“ des Kalkarer Seniorenbeirats. Doch als sich die Vorsitzende kürzlich mal mit Kristin Wälbers von den Maltesern zum Kennenlernen traf, seien sie schnell überein gekommen, genau so etwas in Kalkar mal anzubieten. Auch Petra Bahr-Rüschkampf vom Hospizdienst der Malteser und andere Vorstandsmitgleider der Organisationen kamen gern dazu, so dass die Kaffee-Bude am Dienstag gut besetzt war.

„Auf dem Friedhof stehen Sterben, Tod und Trauer sicherlich im Fokus, aber hier finden auch fröhliche Gespräche statt, man hört auch schon mal ein Lachen“, sagt Brigitte Weyers. Wo sich Menschen treffen und offen miteinander reden, kommen unterschiedliche Gefühle hoch. So erlebt es auch Kristin Wälbers, die in Kalkar aufgewachsen ist und am Dienstagvormittag ebenfalls schon mit ihrer Mutter zum Grab der Großeltern spaziert ist. „Man trifft dabei immer die gleichen Leute, auch die Gespräche ähneln sich, aber das ist auch schön, so ist das eben in der Heimat.“ Mit der Jugendgruppe der Malteser hat sie zuletzt übrigens ,Halloween‘ thematisiert und auch einen Spaziergang über den Friedhof unternommen. Dabei habe sie auch erklärt, dass dies ein Ort des Respekts sei und man sich entsprechend zu verhalten habe. Interessante, unverkrampfte Fragen hätten die Kinder gestellt, das habe ihr gut gefallen.

Die alte Dame, die ganz allein an der Grabstelle ihres verstorbenen Mannes steht und kontrolliert, ob das am Vortag entzündete Lämpchen noch brennt (tut es natürlich) berichtet auf Nachfrage, dass sie mehrmals in der Woche zum Friedhof geht. Nach Kaffee ist ihr diesmal nicht, aber beim nächsten Mal würde sie das Angebot vielleicht nutzen, sagt sie. Sehr gut finden die Idee des Seniorenbeirats auch die vier Männer und Frauen, die nach dem Besuch an den Grabstätten ihrer Lieben noch beieinander stehen und sich über das schöne Wetter freuen. „Ein Friedhofsbesuch ist immer gut, um die neuesten Nachrichten aus dem Ort zu erfahren“, sagt einer schmunzelnd, um einen Moment später ernster festzustellen, dass die gemeinsame Trauer, ob noch ganz frisch oder seit Jahren bestehend, die Menschen nahe zueinander bringe.

Mancher kommt bewusst erst ein wenig später, weil nach dem Nachmittagsgottesdienst in St. Nicolai noch die Gräber gesegnet werden. In der Dämmerung ist die Stimmung noch einmal eine ganz besondere mit all den Lichtern auf den zu Allerheiligen schön gemachten Gräbern.