Ein Lokal im Vorgarten Der Italiener Luigi Pirrello aus Grieth backt im Vorgarten Pizza

Für einen Sizilianer ist das niederrheinische Wetter besonders schlecht zu ertragen. Da können die Wetterdienste Statistiken erheben wie sie wollen, für Luigi Pirrello ist klar: „Das Wetter hier ist eine Katastrophe. Und wenn es einmal schöner ist, dann habe ich meinen freien Tag.“ Das unzufriedene Knurren des Endsechzigers hält aber nicht lange an, er will schließlich seine Kundschaft nicht vergraulen. Seit 45 Jahren wohnt er in Grieth, startete einst mit einem Eiswagen, aus dem bald vier wurden. In Kellen verkaufte er Eis, später in Bedburg-Hau. „Irgendwann wollte ich nicht mehr und hab aufgehört. Aber das war nichts für mich, so gar nichts zu tun. Deshalb hab‘ ich hier in Grieth neu angefangen.“