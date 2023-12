Künstlerkollektiv mit Kriegerdenkmal-Video „Oppa war kein Held – und eure Oppas auch nicht“

Nun gibt es einen weiteren künstlerischen Beitrag, der sich mit dem Kriegerdenkmal beschäftigt. Es ist ein Lied mit einem Musikvideo, das die Kreis Klever Künstlergruppe „Georgie kollektiv“ auf der Plattform YouTube veröffentlicht hat. „Kalkars Helden“ heißt das Lied, das Video wurde direkt am Kriegerdenkmal gedreht. Zu Beginn ist in einem Gastauftritt Wilfried Porwol zu sehen, der das „Unsere“ in „Unsere Helden“ durch „Kalkars“ ersetzt – „Kalkars Helden“ also. Die Musiker stehen vor dem Denkmal, singen und spielen das Lied; eine andere Aufnahme zeigt das Kriegerdenkmal, das durch Portraits von Widerstandskämpfern und Gegnern des NS-Regimes verdeckt wird.