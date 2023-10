Protest geplant Kalkar koordiniert die europäischen Nato-Lufteinsätze

Kalkar · Die Führung der Luftoperationen in Europa liegt bis November am Niederrhein, eine Premiere für den hiesigen Gefechtsstand. Doch es gibt auch Kritik: Am Dienstag findet eine Demonstration mit prominenten Rednern vor der Kommandozentrale statt.

03.10.2023, 05:00 Uhr

Die Verantwortlichen in Kalkar sitzen hinter Monitoren und koordinieren die Luftoperationen der Nato. Foto: Bundeswehr

Von Maarten Oversteegen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Nato verändert. Das Militärbündnis rüstet auf, es wird präsenter. Und die Bundeswehr zieht mit, nicht zuletzt mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Derweil wird der Standort in Kalkar wichtiger: Die operative Führung der Nato-Luftoperationen liegt bis November am unteren Niederrhein. „Die temporäre Übernahme dieses Einsatzauftrages für die Nato entspricht voll und ganz unserem Portfolio“, sagt Brigadegeneral Holger Radmann. Die Vorbereitung darauf habe einen mehrjährigen Übungs- und Zertifizierungsprozess umfasst.