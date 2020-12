Während der Weihnachtstage : Kalkarer Kirchen weiter offen zum Besuch

Kalkar Auch in den Weihnachtsfeiertagen haben Kalkars Kirchen weiter geöffnet. Vor und nach den Gottesdiensten besteht immer die Möglichkeit zum Krippenbesuch.

(RP) In diesen Tagen gehen manche zum persönlichen Besuch und Gebet in die Kirchen. Einige scheuen in ihrer Verantwortung die gemeinsamen Feiern und suchen sich lieber einen stillen Platz außerhalb der Hauptgottesdienste. Manchem ist auch die Fatima-Kapelle ein stilles Ziel.

Die Gottesdienstbesucher können den genauen Ort ihres zugeteilten Sitzplatzes Heiligabend und am 1. Tag bei den einzelnen Gottesdienstzeiten auf der Internetseite anschauen. Am Samstag und Sonntag ist wieder freie Platzwahl nach den grünen Punkten. Die Pfarreiräte von Heilig-Geist und St. Clemens haben wie im Pfarrbrief angegeben für die Kirchen folgende Öffnungszeiten vorgesehen: In allen Kirchen haben gerade junge Familien an Heiligabend von 11 bis 13 Uhr Gelegenheit zum Krippengang. Eine Einbahnstraßenregelung hilft bei den Abständen. In Grieth und Wissel sind die Kirchen mit ihren schönen Krippen tagsüber täglich offen. St. Nicolai Kalkar ist jeden Tag im Turm zum Kerzenentzünden geöffnet von 9 bis 18 Uhr, die ganze Kirche samt Krippe mit der Wache der St.-Nikolaus-Bruderschaft von 14 bis 16 Uhr außer Heiligabend und Silvester. Am Sonntag der Heiligen Familie, dem 27. Dezember, sind zusätzlich St. Lambertus, St. Barnabas und St. Hubertus zwischen 14 und 16 Uhr zum Gebet geöffnet.