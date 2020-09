Spielflächen-Erneuerung : Kinder testen Kalkars Spielplätze

An der Grundschule in Wissel nahmen die Kinder die Spielgeräte genau unter die Lupe. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Das Planungsbüro Stadtkinder begibt sich auf einen Streifzug durch die Kalkarer Spielplätze. Beim Auftakt in Wissel waren die wahren Experten die Kinder. Sie sagten, was sie toll finden und was verbesserungswürdig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Barbara Mühlenhoff

Kalkars Spielorte sollen optimiert werden. Das Planungsbüro Stadtkinder aus Dortmund übernimmt hierfür seit Mai die Analyse und Konzeption; jetzt steht die Begehung der bereits vorhandenen Spiel- und Bewegungsflächen mit den wahren Experten des Themas an: den Kindern. Bei insgesamt fünf Streifzügen mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Altersgruppen ermitteln die Planer die Aufenthaltsqualität, Ausstattung, topographische Grundlage der Orte und Bedürfnisse der tatsächlichen Nutzer. Dazu treffen sie sich mit einer Kleingruppe von maximal acht jungen Streifzüglern in verschiedenen Stadtteilen und gehen bis zu zwei Stunden lang durch Bezirk und Gelände.

Die grundlegenden Fragestellungen: Welche Plätze suchen die Kinder unbeeinflusst auf? Was, wie und mit wem bzw. wie vielen spielen sie? Was gefällt, was könnte besser sein? In Wissel ging der erste Streifzug mit vier Zweit- und vier Viertklässlern der St. Luthard-Grundschule los. Pascale Schulte von Stadtkinder begleitete die Truppe. „Die Kinder sind die Experten und wissen am besten Bescheid“, sagt sie. „Wir nehmen alles auf – auch Geheimorte und Lieblingsecken. Es ist wichtig, dass es Orte gibt, die aufgeladen sind von der Fantasie der Kinder und dass wir diese berücksichtigen“, sagt sie.

Info So viele Spielplätze gibt es in Kalkar Bestand Eine Bestandserhebung hat ergeben, dass Kalkar 25 Spielflächen hat. Davon sind 23 Spielplätze, von denen 21 in der Unterhaltungspflicht der Stadt stehen. So geht es weiter Bis nach den Herbstferien soll die Bewertung der Spielflächen abgeschlossen sein. Danach wird ein Konzept erstellt. im Frühjahr kann gebaut werden.

Zum Streifzug hieß es: Warnweste an, Ideen sammeln und zum ersten selbstgewählten Anlaufpunkt, dem beliebten Spielplatz in Wissel. Die Kinder waren perfekt vorbereitet und hatten in ihren Klassen schon Meinungen gesammelt. So das „Experten-Meeting“: Es könne vielleicht noch mehr Bänke und ein paar tolle Rutschen geben, die Schaukeln seien aber ganz gut. Neben der Ausstattung spielt auch die natürliche Fläche ein große Rolle: Der Gras-Hang am Spielplatz ist perfekt zum „Kullern“. Es müssen nicht immer Geräte sein, die zum Spielen einladen. Auch Bürgermeisterin Schulz sieht in den natürlichen Gegebenheiten ein großes Potenzial für Spielorte.